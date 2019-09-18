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Bentley Bentayga получила спецверсию в честь Stetson

Компания Bentley сделала специальную версию кроссовера Bentayga — исполнение Stetson Special Edition, посвященное производителю шляп.

Новинка отличается особыми цветами кузова — White Sand, Dark Cashmere и Onyx — каждый из которых вдохновлен классическими шляпами Stetson. Салон кроссоверов отделан сочетанием двух видов кожи, а декоративные панели выполнены из дуба. На спинках сидений вышит логотип Stetson и эмблема Mulliner Stetson на дверных порогах.

Автомобили, над которыми работали представители придворного тюнинг-ателье Mulliner, сделан эксклюзивно для дилерского центра Bentley в Далласе. Тираж Bentley Bentayga Stetson Special Edition составил всего три экземпляра.

Напомним, ранее были сделаны два Bentley Bentayga в честь известного британского ателье Huntsman.

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