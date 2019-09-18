Bentley Bentayga получила спецверсию в честь Stetson

Bentley Bentayga Stetson Special Edition. Фото: Bentley Dallas

Bentley Bentayga Stetson Special Edition. Фото: Bentley Dallas

Новинка отличается особыми цветами кузова — White Sand, Dark Cashmere и Onyx — каждый из которых вдохновлен классическими шляпами Stetson. Салон кроссоверов отделан сочетанием двух видов кожи, а декоративные панели выполнены из дуба. На спинках сидений вышит логотип Stetson и эмблема Mulliner Stetson на дверных порогах.

Автомобили, над которыми работали представители придворного тюнинг-ателье Mulliner, сделан эксклюзивно для дилерского центра Bentley в Далласе. Тираж Bentley Bentayga Stetson Special Edition составил всего три экземпляра.

Напомним, ранее были сделаны два Bentley Bentayga в честь известного британского ателье Huntsman.