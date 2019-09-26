Мягкие ноты

В путешествие приглашают две недавно появившиеся в продаже серии ароматов. Их изучила и представляет Роксана Киселева.

Парфюмерная вода Yasep, Bvlgari

Мужской аромат из коллекции Le Gemme, «духов-самоцветов» компании Bvlgari, назван Yasep — в честь кроваво-красной яшмы и ее персидского имени «яшп». Парфюмер Жак Кавалье создал «запах яшмы» из нот индийского сандалового дерева, мускуса, специй и белых цветов. Этот аромат, как и все из линейки Le Gemme, напоминает о «пути самоцветов», по которому с Востока доставлялись не только драгоценные камни, но и парфюмерные ингредиенты.

В серии помимо Yasep еще две новинки, общая база для всех трех ароматов — мускус, но аккорды разные: в «белом опале» Opalon сильна цитрусовая нота, а в «соколином глазе» Falkar — кожаная.

Yasep понравится не только мужчинам, но и женщинам: мускус в нем звучит мягче, чем можно было бы ожидать от мужского парфюма.

Новые ароматы Tiziana Terenzi

Аромат Lince от Tiziana Terenzi Фото: Коллаж AndyA

Бренд Tiziana Terenzi, которым уже много лет владеет одна семья, представил в Москве унисекс-аромат Lince, созданный после семейной поездки на Сицилию, в Палермо. Казалось бы, если Сицилия, то духи должны явственно пахнуть цитрусами. Но это другой случай. Хотя бергамот, апельсин, грейпфрут в пирамиде есть, на первый план все же выходят ваниль и пудра.

Кроме Lince в России поступили в продажу еще два аромата марки: восточный Caput Mundi и цветочный Spirito Florentino.

Роксана Киселева