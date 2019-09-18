Прокуратура Татарстана начала проверку финансовой деятельности перевозчиков Казани

Татарстанская прокуратура в данный момент проводит проверку финансовой деятельности перевозчиков Казани, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева. Если будут выявлены нарушения закона, надзорное ведомство примет меры реагирования.

Напомним, что с просьбой провести проверку в прокуратуру обратился глава регионального отделения партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зиннатуллин. По его словам, в СМИ появились данные о желании перевозчиков Казани повысить стоимость проезда до 31 рубля. Это связано с ростом налоговой нагрузки после официального трудоустройства кондукторов. По мнению господина Зиннатуллина, в случае достоверности этой информации «налицо не только неуплата налогов с заработной платы кондукторов, но и нарушение прав работников, а также создание "черной кассы" на предприятиях перевозчиков, из которой производились выплаты кондукторам».

В ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана опровергли обвинения Зиннатуллина. Перевозчики заявили, что их финансовая деятельность прозрачна.

"Ъ-Казань"