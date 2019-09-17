Прокуратуру просят проверить финансовую деятельность перевозчиков Казани

Председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зиннатуллин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку финансовой деятельности перевозчиков Казани.

По его словам, в СМИ появилась информация о требовании перевозчиков поднять цену на проезд в общественном транспорте до 31 рублей. Перевозчики объясняют это тем, что на них увеличилась налоговая нагрузка из-за официального трудоустройства кондукторов. В жалобе приводятся слова первого замглавы транспортного предприятия «Байлык №3» Руслана Юсупова, который сообщил, что в данный момент «все кондукторы трудоустроены». Кроме того, перевозчиков обязали выплачивать кондукторам минимальную зарплату в 30 тыс. руб.

Господин Зинатуллин считает, что если все эти данные достоверны, то «налицо не только неуплата налогов с заработной платы кондукторов, но и нарушение прав работников, а также создание "черной кассы" на предприятиях перевозчиков, из которой производились выплаты кондукторам». В связи с этим лава татарстанского отделения «Яблока» просит прокуратуру привлечь виновных лиц к ответственности.

Ранее сообщалось, что казанские перевозчики планируют подать заявление с предложением увеличить тарифы городских пассажирских перевозок.

"Ъ-Казань"