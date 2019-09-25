Доходы от казуальных игр и игр в социальных сетях ($ млн)

|
|Год
|2014
|457
|
|2015
|673
|
|2016
|806
|
|2017
|1047
|
|2018
|1179
|
|Источник: PricewaterhouseCoopers.
|Продажи всех игровых консолей в России (млрд руб.)
|Продажи всех игровых консолей в России (тыс. штук)
|Год
|Год
|2015
|9
|
|2015
|622
|2016
|7
|
|2016
|390
|2017
|10
|
|2017
|508
|2018
|13
|
|2018
|640
|2019*
|5
|
|2019*
|270
|*Полугодие.
|Источник: «М.Видео-Эльдорадо» (совокупная доля группы в данной категории, по ее данным, составляет более 50%).
|Стриминг и платежи, 2018 год
|– 3 млн человек занимаются стримингом и продажей игровых объектов
|
|– средний платеж за игровых персонажей и объекты для игр: 350 руб.
|– годовой объем прямых платежей между игроками при торговле игровыми объектами и стриминге: 11,6 млрд руб.
|Распределение плательщиков среди популярных игровых и стриминговых платформ
|Steam
|– 39%
|YouTube
|– 38%
|Twitch.tv
|– 15%
|DonationAlerts (Mail.ru Group)
|– 8%
|Battle.net
|– 8%
Источники: Data Insight и «Яндекс.Касса».