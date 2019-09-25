Доходы от казуальных игр и игр в социальных сетях ($ млн)

Год 2014 457 2015 673 2016 806 2017 1047 2018 1179 Источник: PricewaterhouseCoopers. Продажи всех игровых консолей в России (млрд руб.) Продажи всех игровых консолей в России (тыс. штук) Год Год 2015 9 2015 622 2016 7 2016 390 2017 10 2017 508 2018 13 2018 640 2019* 5 2019* 270 *Полугодие. Источник: «М.Видео-Эльдорадо» (совокупная доля группы в данной категории, по ее данным, составляет более 50%). Стриминг и платежи, 2018 год – 3 млн человек занимаются стримингом и продажей игровых объектов – средний платеж за игровых персонажей и объекты для игр: 350 руб. – годовой объем прямых платежей между игроками при торговле игровыми объектами и стриминге: 11,6 млрд руб. Распределение плательщиков среди популярных игровых и стриминговых платформ Steam – 39% YouTube – 38% Twitch.tv – 15% DonationAlerts (Mail.ru Group) – 8% Battle.net – 8%