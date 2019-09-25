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Доходы от казуальных игр и игр в социальных сетях ($ млн)

"Деньги". Приложение от , стр. 44
Год
2014 457
2015 673
2016 806
2017 1047
2018 1179
Источник: PricewaterhouseCoopers.
Продажи всех игровых консолей в России (млрд руб.) Продажи всех игровых консолей в России (тыс. штук)
Год Год
2015 9 2015 622
2016 7 2016 390
2017 10 2017 508
2018 13 2018 640
2019* 5 2019* 270
*Полугодие.
Источник: «М.Видео-Эльдорадо» (совокупная доля группы в данной категории, по ее данным, составляет более 50%).
Стриминг и платежи, 2018 год
– 3 млн человек занимаются стримингом и продажей игровых объектов
– средний платеж за игровых персонажей и объекты для игр: 350 руб.
– годовой объем прямых платежей между игроками при торговле игровыми объектами и стриминге: 11,6 млрд руб.
Распределение плательщиков среди популярных игровых и стриминговых платформ
Steam – 39%
YouTube – 38%
Twitch.tv – 15%
DonationAlerts (Mail.ru Group) – 8%
Battle.net – 8%

Источники: Data Insight и «Яндекс.Касса».



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