Сравнение карт рассрочки

|Количество партнеров
|Более 170 тыс.
|Более 60 тыс.
|Более 50 тыс.
|Период рассрочки
|До 12 мес.
|До 12 мес.
|До 12 мес.
|Кредитный лимит
|До 350 тыс.
|До 300 тыс.
|До 300 тыс.
|Покупки вне сети партнеров
|Есть (комиссия по покупке кредитными средствами от 1 тыс. руб.— 1,9% от суммы + 290 руб.)
|Есть
|Есть (платно — 499 руб. в мес.)
|Рассрочка вне партнерской сети
|2 мес.
|До 51 дня
|3 мес.
|Возможность платить собственными средствами
|Есть
|Нет
|Есть
|Штраф за просрочку
|Штраф 590 руб. + до 2% от задолженности + 19% годовых
|Штраф 590 руб. + до 34,8% годовых
|Штраф 699 руб. Неустойка при выходе за период рассрочки 10%
|Стоимость обслуживания. мес
|99 руб. При соблюдении условий бесплатно
|Бесплатно (СМС 99 руб. в мес.)
|Бесплатно
|Бонусы и кэшбэк
|Кэшбэк 1–2% (до 6% при оплате смартфоном). Процент на остаток своих средств 5,5–7%
|Нет
|Кэшбэк до 10% при покупках у партнеров при участии в программе лояльности