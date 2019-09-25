Сравнение карт рассрочки

«Халва» (Совкомбанк) «Свобода» (ХКФ-банк) «Совесть» (Киви-банк) Количество партнеров Более 170 тыс. Более 60 тыс. Более 50 тыс. Период рассрочки До 12 мес. До 12 мес. До 12 мес. Кредитный лимит До 350 тыс. До 300 тыс. До 300 тыс. Покупки вне сети партнеров Есть (комиссия по покупке кредитными средствами от 1 тыс. руб.— 1,9% от суммы + 290 руб.) Есть Есть (платно — 499 руб. в мес.) Рассрочка вне партнерской сети 2 мес. До 51 дня 3 мес. Возможность платить собственными средствами Есть Нет Есть Штраф за просрочку Штраф 590 руб. + до 2% от задолженности + 19% годовых Штраф 590 руб. + до 34,8% годовых Штраф 699 руб. Неустойка при выходе за период рассрочки 10% Стоимость обслуживания. мес 99 руб. При соблюдении условий бесплатно Бесплатно (СМС 99 руб. в мес.) Бесплатно Бонусы и кэшбэк Кэшбэк 1–2% (до 6% при оплате смартфоном). Процент на остаток своих средств 5,5–7% Нет Кэшбэк до 10% при покупках у партнеров при участии в программе лояльности