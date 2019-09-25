Акции возвращаются

В сентябре произошли значительные изменения в рейтинге самых доходных инвестиций. В качестве расчетной величины мы по-прежнему берем сумму в 100 тыс. руб. и оцениваем, какой результат дали бы вложения в различные активы. По итогам минувшего месяца самыми успешными стали инвестиции в акции российских компаний. Хороший доход обеспечила большая часть розничных ПИФов. Рекордсмен последних месяцев золото оказалось аутсайдером, что стало следствием падения цен на драгметалл, а также валютной переоценки.

Акции

Спустя три месяца лидером рейтинга «Денег» снова стали акции российских компаний — в сентябре они принесли самый высокий доход. В сентябре индекс Московской биржи после двухмесячного перерыва превысил уровень 2800 пунктов. За месяц, завершившийся 13 сентября, индекс вырос на 4,2% и закрепился у отметки 2792 пункта. В результате он оказался в числе лидеров роста среди рынков развитых и развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, в долларовом выражении индекс вырос более чем на 11%, в то же время ведущие европейские индексы поднялись на 5–7%, американские индикаторы прибавили 2,7–3,5%. Азиатские индексы продемонстрировали рост на уровне 4–9%.

Начало рассмотренного периода не предвещало столь успешного результата. С 12 по 16 августа индекс Мосбиржи снизился на 2,8%. Этому способствовали заявления президента США о введении пошлин в 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд с 1 сентября. Уже в конце августа ситуация на российском рынке кардинально изменилась. Этому способствовало восстановление цен на нефть выше уровня $65 за баррель, а также уменьшение напряженности в отношениях между Россией и Украиной, а также Китаем и США.

Лучше рынка выглядели акции ГМК «Норильский никель», стоимость которых выросла за месяц более чем на 5,3%. Росту стоимости акций металлургической компании способствовали сильные финансовые результаты за первое полугодие. По данным отчета МСФО, выручка выросла на 8%, до $6,3 млрд, EBITDA — на 18%, до $3,7 млрд, рентабельность по EBITDA — на 5 процентных пунктов (п. п.), до рекордных 59% за последние почти 12 лет. К тому же менеджмент компании объявил о желании привязать дивиденды к свободному денежному потоку (FCF), а не к EBITDA. «Для ГМК "Норильский никель", учитывая существенную инвестиционную программу, привязка выплаты дивидендов к FCF более приемлемый вариант, так как этот показатель учитывает осуществленные инвестиции»,— отмечают аналитики ПСБ.

Неплохой доход принесли вложения в акции Сбербанка и «Роснефти» — 4,4 тыс. руб. и 4,2 тыс. руб. соответственно. По мнению участников рынка, акции компаний пользуются спросом со стороны иностранных инвесторов, которые в последние недели наращивали вложения в российские фонды акций.

Впрочем, не все российские акции обеспечили прибыль своим покупателям. Инвестировав в акции «Ростелекома», «Аэрофлота», инвестор мог потерять за месяц от 2,2 тыс. до 3,5 тыс. руб.

ПИФы

К числу самых доходных финансовых инструментов в сентябре можно отнести большинство категорий паевых инвестиционных фондов. Самую высокую прибыль обеспечили отраслевые фонды электроэнергетики. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, в сентябре вложения в фонды данной категории ПИФов обеспечили инвесторам доход на уровне 5,4–5,7%. Фактором роста стоимости паев данных фондов стало обсуждение инициативы Минфина по повышению для сетевых компаний доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды, до 50%.

Высокий доход обеспечили и другие категории отраслевых фондов, ориентированные на компании телекоммуникационного сектора и металлургии. Такие инвестиции обеспечили бы прирост стоимости пая на уровне 3–5,4%. И здесь росту способствовали большие выплаты промежуточных дивидендов, которые инвесторы реинвестировали обратно в акции.

Неплохо заработать инвесторы могли и на более консервативных фондах — облигаций, паи которых прибавили в цене 1,21%. Этому способствовала денежно-кредитная политика ЦБ. В сентябре регулятор снизил ставку на очередные 0,25 п. п., до 7%.

Убыточными оказались вложения в фонды еврооблигаций, а также отдельные фонды фондов. На фоне укрепления курса рубля инвесторы могли потерять от таких инвестиций 0,6–3,4 тыс. руб.

Вклады

Снижение ставок по вкладам продолжается, а вместе с ними уменьшаются доходы розничных инвесторов. В середине августа средняя максимальная ставка у топ-10 банков по рублевым вкладам сроком на месяц составляла 6,8% годовых, что на 0,32 п. п. ниже показателя месячной давности. За сентябрь депозит на 100 тыс. руб. обеспечил бы его держателю доход в размере 570 руб. В то же время валютные вклады, которые в прошлые месяцы принесли их держателям небольшой доход, в текущем месяце оказались убыточными. Так, депозит в долларах обесценил бы вложения вкладчика на 2,8 тыс. руб., в евро — почти на 3,8 тыс. руб.

Негативный результат валютных вкладов связан с ростом курса рубля по отношению как к доллару, так и к евро. За минувший месяц курс американской валюты на Московской бирже снизился почти на 1,7 руб., до отметки 64,35 руб./$, курс евро упал еще значительнее — более чем на 2 руб., до отметки 71,36 руб./€. По данным Bloomberg, за месяц рубль укрепил позиции к доллару на 2,5%, а к евро — на 3,3% и занял третье место среди 24 валют развивающихся стран. Сильнее российской валюты укрепился аргентинский песо, ранд ЮАР — на 5–7,7%. Этому росту способствуют намерения США и Китая провести в октябре новый раунд торговых переговоров. К тому же стороны объявили о переносе введения новых пошлин.

Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, а также недостаточно мягкая денежно-кредитная политика ЦБ. «Вопреки ожиданиям ЦБ России снижает ставку недостаточно быстро, поэтому сохраняется интерес международных инвесторов к операциям carry trade»,— рассказал «Деньгам» трейдер иностранного банка.

Впрочем, участники рынка с осторожностью относятся к перспективам российского рубля. «Большую опасность для валютного и фондового рынка России представляет замедление мировой экономики, которое, в наиболее пессимистичном сценарии, может перерасти в глобальную рецессию, что приведет к существенному замедлению спроса и падению цен на сырьевые товары, являющиеся основой российского экспорта»,— отмечает старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич.

Золото

Аутсайдером минувшего месяца стал летний рекордсмен — золото. По оценке «Денег», вложив 12 августа в драгоценный металл 100 тыс. руб., инвестор мог получить убыток в размере 4,4 тыс. руб.

Основной причиной обесценения подобных вложений стало падение его стоимости на мировом рынке. 13 сентября стоимость золота составляла $1488 за тройскую унцию, что на 2,5% ниже значений середины августа. Причиной послужило снижение спроса международных инвесторов на защитные активы в связи с ослаблением неприятия риска и восстановлением рынка ценных бумаг. Эффект падающих цен на золото был усилен снижением курса доллара в России (–2,4%). В результате рублевые инвестиции в драгоценный металл принесли своим держателям значительный убыток.

Впрочем, сокращать инвестиции в драгоценный металл в ближайшие месяцы эксперты не советуют. По словам руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстена Менке, текущее движение цен было ожидаемо, учитывая быстрый их рост в летние месяцы, а также недавнее смягчение обеспокоенности по поводу динамики глобального ВВП. Вместе с тем фундаментальные факторы для роста сохраняются. «Темпы роста мировой экономики остаются неустойчивыми, а внешнеторговая напряженность между Китаем и США повышает неопределенность, что должно поддерживать спрос на золото как защитный актив. Кроме того, драгметалл должен получить поддержку со стороны дальнейших снижений ключевой ставки в США, поскольку Федрезерв пытается оградить экономику от замедления глобального роста»,— резюмировал господин Менке.

Иван Евишкин