В августе был зарегистрирован миллионный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который был открыт в отделении Сбербанка в Новосибирске. Этот инструмент появился в России в 2014 году, но только в последние годы стал по-настоящему массовым. С начала года брокерские и управляющие компании открыли более 400 тыс. таких счетов. О причинах популярности нового продукта, отличиях в обслуживании брокера и управляющей компании, регуляторных новациях и их влиянии рассказал руководитель отдела продаж УК «Сбербанк Управление Активами» Андрей Макаров.

— Почему только в последние полтора года спрос на данный продукт стал по-настоящему массовым?

— Как и любой новый инвестиционный продукт, индивидуальный инвестиционный счет по умолчанию, как мне кажется, доверия среди массового населения не вызывал. Все еще сильны были негативные воспоминания от кризиса 2008 года, который привел к значительному обесценению вложений частников в фондовый рынок. По мере того как регулятор, брокеры, управляющие продвигали новый продукт, росло число тех, кто смог им воспользоваться, получил налоговый вычет и убедился в том, что ИИС понятен, он помогает не только сохранить, но и приумножить вложения. Эффект был усилен наблюдающимся в последние годы снижением ставок по депозитам, которые перестали давать двухзначную доходность, а потому уже не удовлетворяли высоким потребностям розничных инвесторов. Многие из них начали искать другие инструменты в качестве альтернативы, которой стали ИИСы, ПИФы, доверительное управление и другие инвестиционные продукты.

Важную руль в популяризации инвестиционных счетов сыграло активное развитие удаленных каналов продаж, а также проникновение в банковские сети. Мы в этом году вышли в массовую сеть Сбербанка, так называемые зеленые офисы, которые имеют самое большое покрытие потенциальной клиентской базы. Это первый инвестиционный продукт, который Сбербанк предлагает широкой рознице. Ранее ИИСы распространялись только в «Сбербанк Премьер», то есть среди более состоятельных клиентов. Такое решение банка продиктовано особенностями ИИСов — налоговыми льготами, которые делают их самым оптимальным первым шагом для вкладчиков в инвестиционный мир.

— Как выход в массовый сегмент Сбербанка сказался на среднем счете ИИСа?

— Раньше индивидуальный инвестиционный счет у нас продавался только в премиальных каналах продаж, где средний счет по определению выше. Когда же мы зашли в массовый канал, где средний чек клиента существенно ниже, естественно, понизили нижний порог для входа. Мы понимаем, что эти инвестиции должны быть не на последние средства, а некая часть, причем не самая большая. Этот шаг и привел к снижению среднего счета, но зато позволил привлечь более широкий круг инвесторов, резко нарастив клиентскую базу.

— Вместе с тем доля брокерских ИИСов выше, чем ИИСов, открытых по схеме доверительного управления (ДУ), как в количественном, так и в объемном выражении. С чем связано такое доминирование брокерских инвестиционных счетов?

— Отчасти это связано с тем, что клиентская база брокеров шире, чем у управляющих компаний. С самого старта проекта, как мне кажется, они предлагали такие счета действующим клиентам, активно продвигая идею налоговых вычетов. К тому же некоторые управляющие компании до сих пор отдают предпочтение традиционным фондам или доверительному управлению и почти не открывают ИИСы. Либо в рамках отдельных банковских групп распространение инвестиционных счетов сосредотачивается именно в рамках брокерского бизнеса. Но, как мне кажется, для новых клиентов, не имевших опыта инвестирования, лучше подойдут инвестиционные счета, открытые в рамках доверительного управления, где профессиональный управляющий составит портфель, который будет подходить клиенту наилучшим образом.

— Не происходит внутреннего каннибализма с ПИФами? Или это другие инвесторы?

— Мы не видим прямого каннибализма продуктов, поскольку ИИСами и ПИФами пользуются разные клиенты. Отчасти это связано с различиями в дистрибуции. В массовом сегменте сейчас предлагаются только ИИСы, и никаких других наших инвестиционных продуктов нет. Если же говорить о канале продаж, в котором давно предлагаются все основные продукты управляющей компании — «Сбербанк Премьер», то и там клиенты чаще всего тоже имеют индивидуальные инвестиционные счета, а с учетом объема средств, который идет на инвестиции, еще и паи фондов. К тому же есть категории инвесторов, которые не хотят находиться в продукте три года и более. Для других инвесторов важна гибкость продукта, выражающаяся в функции смены стратегии, переходе из рублевого фонда в валютный, из акций в облигации. Поэтому мы явной конкуренции между своими предложениями не видим, оба они хороши и закрывают разные потребности клиентов.

— Какие стратегии вы предлагаете для массового инвестора?

— С учетом того, что это новые, неопытные инвесторы, доступна им только одна консервативная стратегия доверительного управления — «Накопительная». Кстати, в этом году мы несколько переформатировали ее. Если раньше средства клиентов инвестировались в портфель из облигаций, ребалансировали его с точки зрения дюрации и наполнения ценными бумагами, то после запуска биржевых фондов они начали составлять основу ИИСа. На сегодняшний день портфель инвестиционного счета состоит из двух наших фондов: фонда денежного рынка и биржевого фонда на индекс ОФЗ Мосбиржи. Первый фонд сформирован из коротких, до одного года, корпоративных облигаций, которые себя уверенно чувствуют даже в периоды турбулентности. Так, в 2018 году на фоне роста ставок цены по многим длинным бумагам упали, а по коротким изменились незначительно. Второй фонд инвестирует средства в корзину ОФЗ разной длины, которая позволяет неплохо заработать на растущем рынке. В рамках инвестиционного комитета еженедельно мы обсуждаем состав модельного портфеля, будет ли он смещен в пользу более долгосрочных бумаг с большим риском, но высоким потенциалом доходности, или же мы увеличиваем долю консервативных бумаг. Это своего рода непрерывное управление дюрацией портфеля.

— Получается, что большая доля средств клиентов вкладывается в ОФЗ. Почему бы тогда ему не открыть ИИС у брокера и купить те же ОФЗ? В чем преимущество торговли в рамках ДУ?

— Естественно, можно купить ОФЗ самостоятельно через брокера, но для начинающих инвесторов важно, на мой взгляд, чтобы портфель был правильно позиционирован с точки зрения длины бумаг. Все помнят отдельные периоды, например 2014 год или прошлый год, как длинные бумаги даже высококачественных эмитентов очень сильно падали в цене. При доверительном управлении задачи по выбору бумаг и ребалансировке лежат на плечах профессионального управляющего, который понимает, куда может двинуться рынок. Это позволяет показывать доходность, которая будет превышать результаты прямого инвестирования в ОФЗ.

— Как вы относитесь к недавно озвученным инициативам регуляторов о том, чтобы разрешить инвесторам иметь сразу несколько ИИСов, частично снимать средства, а также сократить налоговые льготы?

— Да, это очень горячая тема последнего времени. Рынок позитивно расценивает новацию, позволяющую клиенту иметь несколько индивидуальных инвестиционных счетов. Например, один счет открывать у брокера для самостоятельной работы на бирже, а другой — в управляющей компании для профессионального управления. Это позволит инвестору понять, какой вариант ему более комфортен, какой дает больший доход, а также позволяет сделать диверсификацию по компаниям. Очень хорошее предложение наделить ИИС возможностью частичного снятия средств — это придаст дополнительную ликвидность и повысит привлекательность счетов в глазах розничных инвесторов. Особенно это касается тех, кто, как в случае с депозитом, привык получать определенный процент и им распоряжаться. Что касается сокращения налоговых льгот, тут вопрос достаточно дискуссионный. На сегодняшний день большинство инвесторов используют первый тип ИИСа с налоговым вычетом, который может составлять существенную часть его потенциального заработка. Если его отменить, то произойдет кратковременное снижение интереса к подобному продукту. Понятно, что вопрос в том, чтобы уйти от модели, при которой регулятор авансирует за счет бюджета инвестиции розничных инвесторов.

С другой стороны, ИИС как инструмент сейчас выступает в качестве такого ледокола, который проторит дорожку для массового инвестора на фондовый рынок.

Мы видим, что этот рынок только начал развиваться, и отмена льгот может лишить этот ледокол топлива. Либо надо будет давать что-то взамен, что нивелирует эффект от отмены. Помимо озвученных выше положительных предложений это могут быть уменьшение срока для получения льгот (например, два года вместо трех лет), увеличение объема льготного инвестирования, возможность вложений в валюту, отличную от рубля. Последние два особенно популярны для большинства наших клиентов.

— Стоит ждать дальнейшего роста счетов?

— Учитывая объем вкладов населения и объем инвестиционного рынка в России, потенциал для дальнейшего развития рынка ИИСов достаточно большой. В случае если продукт сохранит те преимущества, которые у него есть, а еще лучше если будет модифицирован и появятся новые преференции, то я думаю, что мы можем увидеть кратный рост клиентской базы. Если посмотреть на мировой опыт, то подобного рода счета используются во всем мире десятилетиями, и спрос на них постоянный и достаточно стабильный. Опять же благодаря тем налоговым льготам, которые государство предоставляет.

Василий Синяев