Минэкономики предложило использовать механизмы поддержки малого бизнеса для НКО

Министерство экономики России предлагает применить для поддержания некоммерческих организаций (НКО) механизмы, используемые для поддержания малого и среднего бизнеса. Соответствующий законопроект уже подготовлен ведомством, сообщил ТАСС директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин.

«Мы подготовили законопроект, направленный на возможность в том числе использования механизмов, которые уже сформированы для поддержания малого и среднего бизнеса,— региональные гарантийные фонды, центры микрофинансирования — для поддержания некоммерческих организаций»,— сказал господин Шадрин.

По словам Артема Шадрина, законопроект согласован с Министерством финансов РФ, процедура согласования с Министерством юстиции находится в заключительной стадии. «Рассчитываем, что законопроект максимально быстро будет внесен на рассмотрение в Госдуму»,— сообщил он.

При наличии существующего механизма бессмысленно создавать параллельную инфраструктуру для поддержки НКО, добавил чиновник. «Здесь будет синергетический эффект, когда специалисты, которые умеют правильно оценивать риски для малых и средних предприятий, смогут это делать и для финансирования НКО»,— сказал господин Шадрин.