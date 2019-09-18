3 сентября состоялось слияние двух крупных представителей регионального рынка аудита. Каковы тренды этого рынка и почему объединение аудиторов — это стратегия развития?

Рынок регионального аудита с каждым годом «сжимается», число молодых аудиторов, работающих в региональных компаниях, становится меньше, растет количество компаний, покидающих рынок, и даже ключевым игрокам становится все тяжелее бороться за лидерство. Происходит это главным образом по трем причинам:

1. Ужесточается российское законодательство в части требований к аудиторам.

2. Происходит постепенная централизация рынка аудита — от объединения аудиторских компаний до сокращения количества и укрупнения СРО аудиторов.

3. «Вход» в профессию в форме сдачи профессионального экзамена аудитора для специалистов становится сложнее.

Исходя из этого, одной из наиболее успешных стратегий сохранения позиций на рынке и развития компаний представляется их слияние и объединение.

«Нобл Компани» ведет свою деятельность на рынке аудита с 1992 года. За это время сотрудники компании зарекомендовали себя как надежные, грамотные, ответственные специалисты. К их сильным сторонам можно отнести отличную методологическую базу и многолетний опыт работы, в том числе участие в сложных проектах. Среди организаций, обращавшихся за услугами аудита к «Нобл Компани» были такие гиганты, как «Сибсельмаш», «Шоколадная фабрика „Новосибирская“», «Новосибирскавтодор», «Новосибирский завод „Экран“», «Сибирский гигант» и многие другие.

Директор «Нобл Компани» Светлана Метельская: «Хотим заверить вас, что высокий профессиональный уровень оказания услуг, который вы привыкли ассоциировать с именем нашей компании, будет не только сохранен, но и дополнен за счет потенциала ООО «Центр-аудит». Объединив лучшие части обеих компаний, мы сможем предоставить более широкий спектр услуг и наиболее удобные условия сотрудничества».

Бренд Umbrella Group — относительно молодой, однако под ним объединены компании с солидным стажем. Например, ООО «Центр-аудит», входящее в состав группы компаний, было образовано в 1996 году. География работы компании обширна и не ограничивается Новосибирском. Среди крупных клиентов можно выделить ООО «Грифон», ТРЦ «Аура», санаторий «Алтай-West», ООО «Байт-Транзит-Континент» и др.

Генеральный директор Umbrella Group Александр Климов: «Мы делаем не просто формальный аудит, а стремимся помочь клиенту стать лучше, эффективнее, снизить его риски. Клиент должен видеть в аудиторе не контролера, а „финансового доктора“, который выразит независимое мнение и „выпишет“ профессиональный рецепт. Очевидно, что у наших компаний много сходных черт — обе работают на качество и стараются подтверждать свое лидерство. Именно поэтому объединение видится логичным».

Преимущество объединения состоит и в том, что компания Umbrella Group предоставляет комплексные консалтинговые услуги. В штате группы компаний состоит 50 специалистов: аудиторов, налоговых консультантов, юристов, бухгалтеров. Это означает, что клиенты «Нобл компани» также выигрывают от слияния компаний: теперь они смогут получить более широкий спектр услуг и оценить новый уровень сервиса.