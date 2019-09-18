В Челябинске продают сгоревший особняк XIX века

Историческое здание в центре Челябинска, пострадавшее месяц назад во время пожара, выставили на продажу. Собственник намерен получить за остатки особняка XIX века 5 млн руб., сообщает «74.ru».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар произошел в ночь с 9 на 10 августа. Полностью сгорел второй этаж объекта культурного наследия «Доходный дом Д.Я. Пчелина», расположенного на ул. Труда, 56. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба).

В это время в здании проводились ремонтно-реставрационные работы. В госкомитете охраны объектов культурного наследия региона после пожара заявили, что здание будет восстановлено за счет собственника, вопрос о сносе не рассматривается.