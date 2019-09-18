Инвентаризация дебиторской задолженности НАО ФК «Кубань» насчитала 17,3 млн рублей

Конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб “Кубань”» Евгений Слушкин опубликовал результаты инвентаризации дебиторской задолженности банкрота. Общая сумма долгов более чем 30 дебиторов перед клубом, по данным документа, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, составляет 17,3 млн руб.

Уточняется, что вся дебиторка является неподтвержденной. Из нее по истекшим срокам давности выделяется 2,8 млн руб. Часть задолженности не подтверждена договорами, часть – находится на рассмотрении арбитражного суда. Наиболее крупные долги приписываются футбольному клубу «Рубин» (Казань) – 8,4 млн руб., Российской футбольной Премьер-лиге (НП) – 3,3 млн руб., а также ООО «Маяк» - 1 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре прошлого года НАО ФК «Кубань» был признан банкротом. На базе существующего клуба был создан ФК «Урожай», поскольку, согласно условиям Российского футбольного союза, команда, имеющая финансовые проблемы не может определенное время выступать под старым названием.

Дмитрий Михеенко