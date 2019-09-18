Прокуратура нашла в Татарстане нарушения при расселении аварийного жилья

В регионах ПФО, в том числе в Татарстане, в этом году пресекли свыше 2 тыс. нарушений при расселении аварийного жилищного фонда, передает РИА «Новости» со ссылкой на замгенпрокурора России Сергея Зайцева.

По его словам, в Татарстане, Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях «вмешательство прокуратуры потребовалось в связи с неизданием органами местного самоуправления правовых актов о признании домов аварийными и подлежащими расселению». В этих регионах органы местного самоуправления не хотят брать на себя обязательства, которые требуют финансовых затрат, поэтому процедура расселения аварийного жилья там затягивается, уточнил господин Зайцев.

Ранее сообщалось, что на переселение жителей Казани из аварийного жилья потратят 885 млн руб.

"Ъ-Казань"