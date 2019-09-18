В Златоусте у 250 домов нет управляющих организаций

Проверка прокуратуры показала, что собственники помещений в 251 многоквартирном доме Златоуста не выбрали способ управления. Администрация города не провела конкурсы в отношении этих домов и не сформировала перечень управляющих организаций, что является нарушением ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса РФ.

Как сообщают в областной прокуратуре, отсутствие управляющих организаций «влечет негативные последствия для собственников жилых помещений в виде ухудшения технических и эксплуатационных характеристик общего имущества, возникновения технологических нарушений в работе инженерных коммуникаций».

Также администрация Златоуста не решила вопрос создания муниципального предприятия для управления многоквартирными домами, несмотря на решение суда о возложении на мэрию обязанности назначить управляющую организацию в отношении девяти зданий. В адрес главы Златоуста внесено представление об устранении нарушений.

Напомним, 3 сентября собрание депутатов Златоуста досрочно прекратило полномочия главы города Вячеслава Жилина. Его увольнения требовали местные жители, а врио губернатора Алексей Текслер предложил провести социологический опрос о доверии мэру. Обязанности градоначальника временно исполняет председатель горсобрания Алексей Карюков, конкурс по выбору нового мэра должен состояться до конца октября.