«Магнит» тестирует новый формат оптовых магазинов

Второй по обороту российский продовольственный ритейлер «Магнит» тестирует новый подход в работе мелкооптовых магазинов «Магнит-опт». Всего их 20 из общей сети 18 тыс. торговых точек. В новом формате магазин открылся в Липецке, сообщил газете «Ведомости» представитель компании.

Средняя площадь магазинов «Магнит-опт» составляет 2,5 тыс. кв. м, средний чек, по данным за январь—июнь 2019 года,— 590 руб. Эксперимент по созданию магазинов начался еще в 2017 году. Их открывали на базе супер- и гипермаркетов «Магнит», в Липецке в сентябре открыли новую торговую точку.

Ритейлер планирует менять подход к ценообразованию. Ранее стоимость товаров в магазинах «Магнит-опт» пытались сделать самой низкой в собственной сети и среди ближайших торговых точек конкурентов. Теперь предполагается, что покупателям будет даваться скидка 5–25% за покупку трех и более товаров, что напоминает подход Metro Cash & Carry.

Напомним, в июне уволилась гендиректор «Магнита» Ольга Наумова из-за разногласий с советом директоров относительно дальнейшего развития бизнеса. В январе в ритейлере создали должность президента, ее занял Ян Дюннинг, который ранее работал гендиректором «Ленты».

Подробнее об увольнении гендиректора читайте в материале “Ъ” «“Магнит” меняет полюса».

О назначении Яна Дюннинга — в публикации “Ъ” «К “Магниту” приставили президента».