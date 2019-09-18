В районе ДКЖ может быть построен ледовый дворец

В рамках развития площадки ДКЖ (проект «Пермь-Сити») может быть построен современный ледовый дворец. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. На состоявшемся в начале неделе совещании по развитию «Пермь-Сити» губернатор Максим Решетников отметил, что краевой столице нужен современный ледовый дворец, который мог бы быть построен в рамках представляемого проекта.

В обсуждении проекта приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, руководитель ООО «Проект-СПиЧ» Сергей Чобан, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.

Территория имеет предпосылки для развития спорта – здесь расположена база классического университета, не далеко Черняевский лес, где жители традиционно проводят в том числе и спортивный досуг, говорится в сообщении.

По словам Максима Решетникова, также важно вписать новую концепцию в градостроительный стиль Перми, чтобы микрорайон был естественной частью города. Он добавил, что проект должен будет обязательно пройти согласование с городской администрацией, депутатами, важно учесть общественное мнение. «И самое важное, конкурс на выбор подрядчика будет открытым. Основным его критерием будет максимальные инвестиции в бюджет региона», - заключил губернатор.

Напомним, комплексное освоение пространства в районе ДКЖ предполагает, кроме проекта «Пермь-Сити» (деловые центры, гостиница, концертный зал и прочее), развитие жилья. Проектирование идет на площади около 100 га. Часть из них – Товарный двор, имущественный комплекс, расположенный по адресу ул. Локомотивная, 18. Он был выкуплен в краевую собственности в августе 2018 года у РЖД. Земельный участок получит вторую жизнь – предполагается, что большая часть земли будет использована под транспортную инфраструктуру, дороги. На этом участке планируется прохождение магистрали Стаханова-Строителей и внутренняя дорожная сеть, которая бы связала микрорайоны.

Подробнее об интересе «Кортроса» к площадке ДКЖ в материале «Сто хотите»