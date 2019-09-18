Венедиктов, Синдеева и Муратов пожаловались Чайке на приговор Устинову

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с жалобой на решение Тверского районного суда, приговорившего 23-летнего актера Павла Устинова к 3,5 года колонии общего режима за вывихнутое плечо сотрудника Росгвардии. Об этом главред «Эха Москвы» сообщил в Telegram.

В жалобе утверждается, что судья Алексей Криворучко нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса, отказавшись смотреть предоставленные «Новой газетой» и «Дождем» видеозаписи задержания господина Устинова 3 августа на несогласованной акции протеста в центре Москвы. «Подобный отказ со стороны суда должен расцениваться как основание для пересмотра приговора суда первой инстанции»,— указывают авторы письма. Они просят господина Чайку потребовать отмены приговора с пересмотром уголовного дела.

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16 сентября Павла Устинова признали виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, на акции протеста 3 августа в Москве он при задержании вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Господин Устинов свою вину признавать отказался, заявив, что не участвовал в митинге.

О реакции на приговор — в материале “Ъ” «Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить».