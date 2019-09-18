Житель Томской области стал фигурантом дела за хранение старинного «маузера»

Полицейские задержали жителя Каргасокского района Томской области, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, мужчина в своем доме хранил пистолет иностранного производства калибра 7,63 мм, 32 патрона калибра 9 мм и 34 патрона калибра 7,62 мм для нарезного огнестрельного оружия. Согласно изображению, опубликованному на сайте МВД, у мужчины изъят немецкий пистолет Mauser образца 1896 года.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до четырех лет.

Юлия Сасевич