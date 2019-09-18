Золотодобытчики Кузбасса оштрафованы на 1,3 млн рублей

Предприятия «Воскресенка» и «Сисим», добывающие золото на севере Кемеровской области, получили штрафы на общую сумму 1,3 млн руб. за нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проверку деятельности старателей, добывающих россыпное золото на притоках реки Кия в Тисульском районе, провели специалисты департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области и природоохранной прокуратуры по жалобам местного населения на загрязнение реки. По итогам проверки «Воскресенка» оштрафована на 540 тыс. руб. за нарушение водного законодательства, «Сисим» — на 800 тыс. руб. за нарушения законодательства о недрах. Кроме того, областное правительство предложила Сибнедрам лишить «Сисим» лицензии на добычу россыпного золота.

С весны 2018 года жители севера Кузбасса неоднократно жаловались властям на помутнение воды в Кии и ее притоках. Ранее суд приостанавливал деятельность золотодобывающих предприятий «Золотой полюс», «Аргут» и «Воскресенки» из-за нарушений природоохранного законодательства.

В августе этого года на отчетной конференции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что направил в Роснедра документы об отзыве лицензий у двух золотодобытчиков, а также обратился в ведомство с инициативой запрета дальнейшей выдачи разрешений на разведку и добычу россыпного золота в регионе. При этом прекращать золотодобычу в Кузбассе как таковую господин Цивилев не планировал.

Юрий Зуев