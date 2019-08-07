Глава Кузбасса предлагает остановить добычу золота в регионе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев направил в Роснедра документы об отзыве лицензий у двух золотодобытчиков, а также обратился в ведомство с инициативой запрета дальнейшей выдачи разрешений на разведку и добычу россыпного золота в регионе. Об этом глава Кузбасса сообщил на отчетной конференции, посвященной 300-летию региона.

Компании, которых лишат лицензий, он не назвал, пояснив, что решение связано «с ухудшением экологической ситуации при добыче золота». Золотодобычу действующие предприятия ведут гидравлическим способом, что приводит к загрязнению рек региона, а также их притоков, где размножаются ценные породы рыб. «Все золото россыпное, на добычу заходят только маленькие частные компании, которые действуют по своему усмотрению»,— сказал господин Цивилев.

Чиновник добавил, что не собирается прекращать золотодобычу в Кузбассе как таковую. Если в регионе будет разведано рудное золото, о котором властям «ничего неизвестно», то его можно будет добывать.

Как сообщалось ранее, с весны 2018 года жители севера Кузбасса неоднократно жаловались властям на помутнение воды в реке Кия и ее притоках. Суд приостанавливал деятельность золотодобывающих предприятий — артелей старателей «Золотой полюс» и «Аргут» и ООО «Воскресенка» из-за нарушений природоохранного законодательства.

Юрий Зуев