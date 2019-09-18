Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны тайно вели переговоры с оппозиционными сторонниками Хуана Гуайдо. В ходе телевыступления он отметил, что готов к новым переговорам, если посредником выступит Норвегия.

«С января по апрель мы вели тайные переговоры с соратниками Гуайдо. Несмотря на заявления оппозиции, что она не будет вести переговоры с режимом, мы пообщались со многими соратниками Гуайдо»,— сказал президент во время выступления, трансляция которого велась в Twitter. По словам господина Мадуро, оппозиция не выполнила свои обещания, среди которых было обязательство убедить США отменить санкции против Венесуэлы.

Напомним, в мае в Осло прошло как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии.

В январе Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным господина Мадуро.

О развитии ситуации в Венесуэле читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».