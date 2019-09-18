СМИ: Пентагон предоставит данные о причастных к атаке на саудовский НПЗ в течение двух дней

Пентагон в ближайшие два дня планирует представить доклад, в котором будут сведения о причастных к атаке дронов на НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, Минобороны Саудовской Аравии обещает сегодня предоставить свои доказательства причастности Ирана .

По словам собеседников Bloomberg, сейчас американские эксперты тщательно изучают доказательства и анализируют разведданные, полученные с помощью радаров. Один из источников не смог подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о причастности Ирана к атаке. Он только отметил, что доклад может быть опубликован в течение 48 часов. Другой же собеседник агентства уточнил, что решение о дате публикации не еще не принято.

Позже издание Al-Arabia со ссылкой на заявление Минобороны королевства сообщило, что военное ведомство проведет сегодня вечером пресс-конференцию, на которой представит доказательства причастности Ирана к атаке. Министерство также планирует показать «иранское оружие, использовавшееся в теракте».

Напомним, беспилотники атаковали саудовские НПЗ в конце прошлой недели, ответственность за инцидент взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти».