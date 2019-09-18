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«Я очень хочу подраться в России»

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что с вероятностью 80% его следующий поединок состоится в России.

Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби победил американца Дастина Порье удушающим приемом и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

«Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в России — в Москве или в Питере. Я на 80% уверен, что мой следующий бой пройдет в России. Давление на главу UFC (Дэйна Уайта) не хочу оказывать — он видел рейтинги турнира в Абу-Даби, в России и во всем мире. Я думаю, они с удовольствием здесь проведут турнир»,— сказал Нурмагомедов в интервью «Первому каналу».

«РИА Новости»

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