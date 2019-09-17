Приговор отказавшей в помощи жертве насилия орловской полицейской вступил в законную силу

Орловский областной суд оставил без изменения приговор Советского райсуда Орла по уголовному делу в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного полиции Натальи Башкатовой, приговоренной к двум годам лишения свободы за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Приговор районного суда вступил в законную силу.

В ноябре 2016 года Наталья Башкатова выехала по вызову к дому, где жила 36-летняя Яна Савчук. Женщина пожаловалась на своего сожителя Андрея Бочкова, который угрожал ей убийством. На месте участковый не пресекла противоправные действия и приняла устное заявление об угрозах лишь после настоятельных требований женщины. По данным следствия, старший участковый знала, что Андрей Бочков ранее судим и склонен к жестокому обращению.

Наталья Башкатова видела, как мужчина в присутствии полицейских и прохожих выражался нецензурными словами, проявлял агрессию к Яне Савчук, оскорблял ее и обещал разгромить квартиру сожительницы. Заявив о желании поскорее покинуть пару, Наталья Башкатова сообщила Яне Савчук: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!» Через пять минут после отъезда участкового Андрей Бочков убил сожительницу.

На суде свою вину осужденная не признала, назвав Яну Савчук «несчастной пострадавшей». В мае 2017 года суд приговорил Андрея Бочкова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подробнее о приговоре читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Два года поселения для “лучшего участкового“».

Ирина Лобанова