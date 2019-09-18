Чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане

Греко-римская борьба
Весовая категория до 60 кг. 1. Кэнъитиро Фумита (Япония). 2. Сергей Емелин (Россия). 3. Мирамбек Айнагулов (Казахстан) и Алиреза Неджати (Азербайджан).
До 63 кг. 1. Синобу Ота (Япония). 2. Степан Марянян (Россия). 3. Славик Галстян (Армения) и Алмат Кебиспаев (Казахстан).
До 67 кг. 1. Исмаэль Борреро Молина (Куба). 2. Артем Сурков (Россия). 3. Франк Штеблер (Германия) и Мате Немеш (Сербия).
До 72 кг. 1. Абуязид Манцигов (Россия). 2. Арам Варданян (Узбекистан). 3. Аик Мнацаканян (Болгария) и Балинт Копраши (Венгрия).
До 97 кг. 1. Муса Евлоев (Россия). 2. Артур Алексанян (Армения). 3. Михаил Каджая (Сербия) и Дженк Ильдем (Турция).
До 130 кг. 1. Рыза Каяалп (Турция). 2. Оскар Пино (Куба). 3. Хейки Наби (Эстония) и Якоб Каджая (Грузия).
просмотров: 138683
просмотров: 103910
просмотров: 86024
просмотров: 66244
просмотров: 55678