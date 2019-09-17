Стали известны подробности грядущей инаугурации губернатора Петербурга

В среду, 18 сентября, в Мариинском дворце, где заседает Законодательное собрание Санкт-Петербурга, состоится церемония вступления в должность избранного губернатора города Александра Беглова. Она пройдет в присутствии судей Уставного суда и почетных граждан Петербурга.

Согласно опубликованной на сайте Заксобрания информации, вначале городские парламентарии утвердят повестку дня и порядок работы заседания, затем обсудят депутатские запросы, а на 11:00 запланирована инаугурация губернатора, во время которой господин Беглов принесет присягу, и ему будет вручен символ власти — должностной нагрудный знак главы города.

Текст присяги звучит так: «Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей».

Напомним, что Александр Беглов был избран губернатором Петербурга 8 сентября, набрав 64,4% голосов. На втором месте расположилась Надежда Тихонова (16,8%), на третьем — Михаил Амосов (16,03% голосов избирателей). Явка на выборах в Петербурге составила 30%.