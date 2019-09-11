Горизбирком утвердил Александра Беглова губернатором Петербурга

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия официально заявила, что выборы губернатора Петербурга состоялись. Высший пост занял выступавший в качестве самовыдвиженца Александр Беглов, набравший 64,4% голосов избирателей. Явка на выборах составила 30%, уточнили в Горизбиркоме.

Ближайшим преследователем господина Беглова стала Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), которая набрала 16,8% голосов избирателей. Михаилу Амосову («Гражданская платформа») удалось получить 16,03%.

Коллегиальное решение Горизбиркома об утверждении результатов выборов насчитывало 13 голосов «За» и один «Против». Именно так проголосовала делегированная партией «Яблоко» член ГИК с правом решающего голоса Ольга Покровская. Она выразила особое мнение, которое заключалось в том, что «выборы не отражают реальную волю избирателей». Говорит об этом, по мнению госпожи Покровской, большое количество нарушений. В частности, «побеги» глав УИКов и кража бюллетеней. Также она отметила большое количество заявок на голосование вне участков в некоторых районах.

Ольга Покровская обратила внимание на систему регистрации кандидатов (муниципальный фильтр). Она отметила, что «равенство кандидатов не было соблюдено».

Олег Дилимбетов