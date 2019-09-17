Шестой кассационный суд в Самаре начнет работу в разных зданиях

В здании Шестого кассационного суда в Самаре, расположенном на Крымской площади, продолжаются строительные работы. В связи с этим суд начнет работу в других местах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции временно располагаться на ул. Рабочей, 21. Судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по административным делам временно будет работать на ул. Льва Толстого, 115.

В здание на Крымской площади (Урицкого, 19) Шестой кассационный суд переедет после завершения строительных работ.

Ранее сообщалось, что новые апелляционные и кассационные суды в России начнут работать 1 октября 2019 года. Под юрисдикцию кассации в Самаре попадают Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области.

Андрей Сазонов