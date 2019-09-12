Кассационный суд в Самаре начнет работу 1 октября

Пленум Верховного суда РФ принял постановление, согласно которому новые апелляционные и кассационные суды в России начнут работать 1 октября текущего года. В их числе — Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре.

До 1 октября 2019 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции не наделен полномочиями на рассмотрение кассационных жалоб и представлений.

Кассация в Самаре располагается в Железнодорожном районе города по ул. Урицкого, 19. Под его юрисдикцию попадают Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области.

Андрей Сазонов