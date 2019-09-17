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Участники митинга "Против фальсификации выборов" на площади Ленина у Финляндского вокзала

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ   |  купить фото

Участниками акции против фальсификаций на выборах в Петербурге стали около 500 человек

Митинг оппозиции завершился в Петербурге, собрав по разным данным от 400 до 500 человек из различных политических и общественных объединений. Темой акции стало осуждение фальсификаций на выборах губернатора города и муниципальных депутатов, сообщает с места событий корреспондент “Ъ-СПб”.

Со сцены перед собравшимися выступили замглавы штаба Алексея Навального в Петербурге Ольга Гусева, оппозиционные депутаты Законодательного собрания Максим Резник и Борис Вишневский, а также избранные и неизбранные муниципальные депутаты и активисты.

Нарушения правопорядка во время проведения акции зафиксировано не было. Количество полицейских при этом значительно превышало количество участников мероприятия.

Напомним, что митинг был согласован городскими властями.

Олег Дилимбетов


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