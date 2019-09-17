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Участники митинга "Против фальсификации выборов" на площади Ленина у Финляндского вокзала

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Митинг против фальсификации выборов в Петербурге собрал около 300 участников

На площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге начался митинг против фальсификации выборов. Организаторами выступили депутаты городского Заксобрания Максим Резник и Борис Вишневский, координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански и другие.

По данным корреспондента “Ъ-СПб”, на месте проведения акции собралось около 300 человек. При этом количество сотрудников полиции значительно превышает число участников митинга.

Отметим, что протестная акция согласована с властями Петербурга. Никаких правонарушений и провокаций пока не зафиксировано.

Олег Дилимбетов


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