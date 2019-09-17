Митинг против фальсификации выборов в Петербурге собрал около 300 участников

17 сентября, вторник
На площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге начался митинг против фальсификации выборов. Организаторами выступили депутаты городского Заксобрания Максим Резник и Борис Вишневский, координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански и другие.
По данным корреспондента “Ъ-СПб”, на месте проведения акции собралось около 300 человек. При этом количество сотрудников полиции значительно превышает число участников митинга.
Отметим, что протестная акция согласована с властями Петербурга. Никаких правонарушений и провокаций пока не зафиксировано.