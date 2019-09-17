Принцип «против звона нет приема» уже не работает Анна Балтина – о том, почему защита скверов становится актуальной проблемой для всей страны

Представительница движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина, принимавшая участие в акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере у театра драмы в Екатеринбурге, побывала в Нижнем Новгороде. Здесь на открытом лектории «Развитие городской среды», организованном институтом урбанистки Нижнего Новгорода, она поделилась своим опытом борьбы за сохранность парков. «Ъ-Приволжье» поговорил с Анной Балтиной и узнал, что общего в проблемах защиты парков и скверов в разных городах.

– В Нижнем Новгороде защитники парков и скверов сталкиваются с формальным проведением общественных слушаний по застройке озелененных территорий. Бывало, что активисты заявляли о фальсификации органами власти результатов общественных слушаний. Почему чиновники, на ваш взгляд, предпочитают не учитывать мнение жителей?

– Ими движет коррупция и вседозволенность. Инициаторы строительства и власти смотрят на ситуацию закостенело, они неповоротливы в своей реакции, не могут выбраться из старой модели поведения. Например, в Екатеринбурге инвестор будто бы вернулся в 2010 год, когда впервые возникла идея построить храм, и наступил на те же грабли, снова попытавшись изменять ситуацию под свои цели (напомним, восстановление храма Святой Екатерины, в Екатеринбурге, разрушенного в 1930 году, обсуждается с 2010 года, его собирались построить на площади Труда, позднее – на насыпном острове в акватории городского пруда, однако планы вызвали широкий общественный резонанс, и от этих идей отказались. – «Ъ»). Его не интересует, что будет происходить в городе – все должны прогнуться под его желание. Инициаторы строительства не ощущают себя частью города. Поэтому инвестор и власти очень удивляются активности горожан и открытому выражению мнений. Отсюда конфликты. Но это хорошо: чем больше конфликтов, тем лучше – люди понимают себя, свое место в городе, начинают думать, как повлиять на собственную жизнь.

– Как в такой ситуации активистам выстраивать диалог с властями и инвесторами?

– Через контроль качества работы властей: рейтинги губернаторов и мэров. За протесты в регионе губернатору тут же прилетает из Москвы, поэтому власти добавили сценарий с силовиками и угрозой уголовного преследования активистов. Но корабль тонет, потому что эти схемы все равно не работают. В этих условиях необходимо расшевелить мертвые институты и процедуры, такие как референдумы, которые сейчас не разрешают проводить. За этим обязательно последует реакция властей, которые сейчас решают вопрос о строительстве, ведя переговоры только инвесторами. Нужно искать шлюзы, через которые можно влиять на ситуацию. Отстаивая сквер в Екатеринбурге, мы прошли все этапы от обращения к депутатам до судов и трех отказов в проведении референдумов.

– Что, по вашему мнению, движет активистами, которые выступают за застройку скверов? В случае Екатеринбурга – за строительство храма на месте парка.

– На мой взгляд, это неправильно отрефлексированное советское прошлое, когда разрушались церкви, неверное понимание событий 1920-1930-х годов. Но историю нужно тщательно разбирать и переносить на сегодняшние реалии. Ощущение такое, что православные активисты решили стать «воинами света» и переучить и одухотворить всех. Эти программы по строительству 200-300 храмов не что иное, как подмена качества количеством, ничто иное, как антидуховность, сращивание с государством и выстраивание империи. В этой ситуации навязанной войны некомфортно всем. Лицо православия в Екатеринбурге – «алтушки» (сторонники Юрия Алтушкина – председателя совета директоров Русской медной компании, которая выступает инвестором в строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге) и люди, грозящие «урыть» защитников сквера.

– Могут защитники парков и скверов из других городов, например из Нижнего, перенять опыт Екатеринбурга?

– Нам известно, что принят неофициальный запрет на общение активистов в разных городах, чтобы они не стали еще умнее. Трансляцию событий в Екатерибурге тоже пытались ограничить, чтобы в других регионах не началось что-то похожее. Нельзя ни в коем случае перенимать чужой опыт, не дай бог. Но принцип «Против звона нет приема» уже не работает, горожане все равно учатся отстаивать территории, которые им нужны.

– Что сейчас происходит в Екатеринбурге?

– Рабочая группа по вопросу строительства храма, несмотря на взвешенный состав, фактически не выполнила своей задачи. Мнение входивших в нее политологов и социологов идет вразрез с политикой властей, поэтому сам опрос жителей Екатеринбурга (опрос жителей Екатеринбурга проводит избирательная комиссия города по поводу выбора места под строительство храма. – «Ъ»). Теряет свою актуальность. Это симулякр для отчета перед Кремлем, когда неважно, что будет в итоге, и какого качества.

– Какими будут итоги голосования, по вашим ощущениям?

– Решение уже принято. Собор будет построен на площадке Приборостроительного завода на городском пруду. Место выбрал главный инвестор, это частная территория, и ограничить его намерения невозможно из-за отсутствия жестких регламентов. Но честнее было бы поговорить с гражданами и объяснить им ситуацию, чем тратить средства на опрос, итоги которого все равно не будут выполнены. Голосования призвано снять конфликтную ситуацию, но это возможно только с участием горожан и рабочей группы на каждом этапе. Сегодня же во всех городах общественники и активисты участвуют в таких рабочих группах как статисты.

– Если бы история со сквером не вышла на федеральный уровень?

– В сквере бы уже вовсю шло строительство кафедрального собора.

– Почему вопрос оказался таким острым для города?

– Плотная застройка – это проблема Екатеринбурга. Зеленые зоны появились лишь в XX веке. Зачем это все разрушать, если экологические вопросы выходят на первое место? Кроме того, паркам нужен оператор, на которого власти могут переложить благоустройство и сложить с себя эту ответственность. Ситуация со строительством храма в сквере напомнила оккупацию: по мнению застройщика, цитадель нужно строить именно так – с забором и оружием, они считают врагами других горожан и говорят, что несут православие и одухотворенность.

Беседовал Роман Рыскаль