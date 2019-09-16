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В Петербурге согласовали проведение оппозиционного митинга 17 сентября

Администрация Калининского района Петербурга согласовала проведение акции против фальсификации выборов и политических репрессий. Мероприятие пройдет в форме митинга во вторник, 17 сентября, на площади Ленина у Финляндского вокзала. Об этом “Ъ-СПб” сообщил один из его организаторов Максим Резник.

Напомним, что заявленное количество участников протестной акции составляет 200 человек.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на следующий день после оппозиционного митинга — 18 сентября — в городском Заксобрании состоится церемония инаугурации избранного губернатора Петербурга Александра Беглова.

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