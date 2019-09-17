Главой муниципального совета Сестрорецка избран бизнесмен от «Единой России»

Депутаты муниципального совета Сестрорецка на выборах главы города проголосовали за представителя «Единой России» Андрея Иванова. Его кандидатуру поддержали шестеро депутатов совета, еще четверо высказались против. По данным «Фонтанки.ру» господин Иванов считается человеком, близким к председателю комитета территориального развития Петербурга Александру Бельскому, который до перехода на работу в Смольный в январе 2019 года сам руководил Сестрорецком.

Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», господа Иванов и Бельский являются бизнес-партнерами. В частности, Александр Бельский, до того как стал депутатом, работал управляющим в компании IBP-Group (производит выпечку под брендами «Бабушкины пироги», «Царь-пышка» и «Ватрушка»). Андрей Иванов, в свою очередь, с 2015 года владеет компанией «Стритфуд», чья официальная электронная почта включает в себя название IBP-Group.

Также новый глава Сестрорецка совместно с предпринимателем Яковом Перкаль-Проворным (экс-депутатом другого муниципалитета Курортного района — МО «Солнечное») владеет компаниями «Альянс-инвест» и «Диалог-инвест».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что главой города Всеволожска по итогам первого заседания местного совета депутатов избран Владимир Богдевич, баллотировавшийся от КПРФ.