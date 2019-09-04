В ГУ МВД по Петербургу произошли новые кадровые перестановки

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти назначены новые руководители подразделений. На днях руководство главка издало очередной приказ по кадрам, согласно которому на должность начальника контрольно-ревизионного управления назначена полковник внутренней службы Елена Урбан, до этого являвшаяся заместителя начальника КРУ ГУ МВД. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Кроме этого, поменялся начальник УОДУУП и ПДН ГУ МВД России (управление, курирующее участковых и занимающееся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних). Этот пост заняла подполковник полиции Юлия Кулагина, ранее также числившаяся замглавы подразделения. В свою очередь, начальником Центра оперативно-разыскной информации (ЦОРИ) регионального ГУ МВД назначен подполковник полиции Илья Смирнов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в петербургском главке уволили всех сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Некоторые из них после реорганизации ведомства вернутся обратно, однако со многими решили расстаться окончательно.