Суд в Болгарии прекратил тормозившее стройку «Турецкого потока» разбирательство

Верховный административный суд Болгарии закрыл производство по делу о выборе подрядчика для строительства трубопровода для «Турецкого потока», говорится в документах суда. Таким образом, подрядчиком останется саудовская компания Arkad Engineering. Это разбирательство тормозило реализацию проекта в Болгарии.

«Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии" на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу»,— сказано в документе (цитата по «РИА Новости»).

Такое решение было принято, так как отсутствовала «воля к обжалованию решения в консорциуме». Решение суда вынесено по заявлению одного из участника консорциума — Completions Development, аффилированной с российской Трубной металлургической компанией.

Болгария в начале апреля выбрала победителя тендера на проектирование и строительство системы для газа «Турецкого потока». Им стал консорциум во главе с саудовской Arkad Engineering при участии итальянской Arkad-ABB. Подрядчик должен до 2020 года расширить газотранспортную систему Болгарии за €1,1 млрд. Итоги тендера попытался обжаловать второй его участник консорциум «Газовое развитие и расширение в Болгарии».

О том, как Сербия не стала ждать, пока Болгария начнет строительство «Турецкого потока», и приступила к реализации проекта, читайте в публикации “Ъ”.