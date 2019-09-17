На вокзале Выборга монтируется оборудование для приема туристов с e-visa

На железнодорожном вокзале Выбора ведется установка программно-технических комплексов МИР для приема туристов, прибывающих в Россию по e-visa. Как сообщает «Фонтанка.ру», система позволит осуществлять контроль пассажиров поезда «Аллегро».

Система будет готова к 2020 году.

По данным издания, на Финляндском вокзале такого оборудования нет.

Ранее правительство России утвердило список стран, граждане которых смогут посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе. В данный перечень вошли 53 государства, в том числе все страны Евросоюза.