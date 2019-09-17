На вокзале Выборга монтируется оборудование для приема туристов с e-visa

17 сентября, вторник
На железнодорожном вокзале Выбора ведется установка программно-технических комплексов МИР для приема туристов, прибывающих в Россию по e-visa. Как сообщает «Фонтанка.ру», система позволит осуществлять контроль пассажиров поезда «Аллегро».
Система будет готова к 2020 году.
По данным издания, на Финляндском вокзале такого оборудования нет.
Ранее правительство России утвердило список стран, граждане которых смогут посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе. В данный перечень вошли 53 государства, в том числе все страны Евросоюза.