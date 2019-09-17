Потребительские цены в Петербурге снизились в августе на 0,6%

Индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам августа текущего года составил 99,4% и 99,7%. Таким образом, они снизились в двух субъектах Федерации на 0,6% и 0,3% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

При этом снижение цен на товары и услуги за последний месяц лета зафиксировано по всей России — на 0,2%.

Отметим, что в июле потребительские цены в Петербурге выросли на 0,3%, а за семь месяцев 2019 года — на 3%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге на 10% подорожала аренда жилья.