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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Александр Михайлов остается сенатором от Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал постановление о наделении полномочиями члена Совета федерации от исполнительной власти региона Александра Михайлова. Таким образом, экс-губернатор останется сенатором от региона. Соответствующий документ господин Старовойт подписал 16 сентября и направил в Совфед.

Отметим, что ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов также оставил в Совете федерации своего предшественника Олега Королева. Господа Старовойт и Артамонов победили на выборах губернаторов 8 сентября, а сейчас занимаются формированием своих управленческих команд.

Подробнее о том, как прошел единый день голосования в Черноземье, в материале “Ъ” «Города избрали губернаторов».

Владимир Зоркий


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