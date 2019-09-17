В отношении виновника случайной разводки Володарского моста прекращено уголовное дело

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении начальника бригады Володарского моста участка разводных мостов №1 Управления эксплуатации СПб ГБУ «Мостотрест» Константина Ромащенкова, обвинявшегося по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Фигурант дела освобожден от уголовного преследования, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, Ромащенкова обвиняли в том, что он по неосторожности осуществил проверку схемы готовности Володарского моста к навигации, включив насос и гидросистему разводки переправы, что привело к несанкционированному поднятию крыла пролетного строения на 30-40 см. В результате произошла авария с участием нескольких автомобилей, у водителя одной из которых диагностировали тяжелые травмы.

В ходе предварительного слушания суду было заявлено ходатайство от потерпевшего, его адвоката, а также подсудимого о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Ущерб потерпевшему возмещен работодателем Ромащенкова. Судом ходатайство удовлетворено.