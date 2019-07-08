Определен возможный виновник несанкционированной разводки Володарского моста

Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело по факту несанкционированной разводки Володарского моста в августе 2018 года, послужившей причиной массового ДТП с пострадавшими. Обвиняемым по этому делу проходит сотрудник СПб ГБУ «Мостотрест» Константин Ромащенков, который, являясь начальником бригады участка разводных мостов №1 Управления эксплуатации, подозревается в нарушении закона по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По предположениям следствия, находясь на рабочем месте, Ромащенков осуществил проверку схемы готовности моста к навигации во время, не предусмотренное графиком разводки. Из-за поднятия крыла пролетного строения на переправе произошла авария с участием нескольких машин.

“Ъ-СПб” писал, что инцидент случился 25 августа прошлого года. В результате ДТП на Володарском мосту было госпитализировано два человека, один из них — в тяжелом состоянии.