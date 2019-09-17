«Сейчас вылетит ИИ»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о приложении для создания «умных» выдержек при съемке.

Возможности фотокамеры сегодня — это, пожалуй, ключевое мерило при сравнении смартфонов. Об этом можно судить даже из презентаций самих вендоров. Они же отталкиваются от пользователей. Уже много лет съемка фото и видео — наиболее популярные практические сценарии использования телефона. При этом единого рецепта или эталона качественной мобильной фотографии не существует. Дело не ограничивается мегапикселями матрицы или количеством объективов. Результат всегда зависит от стыка аппаратных и программных решений.

В последнем пункте компании Apple заметно повезло. Кроме ее собственных специалистов конкретно на возможности «яблочных» смартфонов работает огромная армия разработчиков. И у них отлично получается создавать новые фото-приложения, например, Spectre, использующее искусственный интеллект. За авторами этой программы уже числится успешный продукт Halide, который в свое время заметно выручил пользователей iPhone Xr, позволив им снимать все что угодно в портретном режиме всего лишь с одной камерой.

В Spectre искусственный интеллект тоже распознает объекты на картинке, но не для достижения эффекта размытия фона или боке, а с целью последующего корректного удаления предметов с изображения или, напротив, их совмещения. Длинные выдержки — главный механизм, которые использует приложение. В зависимости от выбора продолжительности съемки, десятки или сотни снимков накладываются друг на друга. Умный софт параллельно вычисляет движущиеся в кадре объекты. Это похоже на прокаченные возможности стандартного для iPhone режима Live фото.

В результате пользователь может получить картинку в одном из трех эффектных сценариев. Первое — «исчезающая толпа». Представьте пустой бруклинский мост в разгар дня или Старый Арбат без людей. Второй и третий сценарии похожи, но отличаются деталями — наложение света и потоков воды. Если в темное время суток в Spectre сделать снимок оживленной дороги, то получится симпатичное художественное фото с белыми и красными лучами. Не менее симпатично искусственный интеллект проводит наложение потоков, ручьев или водопадов.

При съемке с длинной выдержкой важно как можно лучше зафиксировать камеру. При фотографировании на смартфон с рук даже минимальной тряски не избежать. Но Spectre не только распознает и компенсирует эти отклонения, но и в реальном времени отображает силу тряски. Разработчики приложения обещают возможность сохранить изображение в формате Live фото. Но на 13-ой beta-версии iOS эта опция не работает. Возможно, после официального запуска платформы выйдет обновление.