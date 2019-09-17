В Новороссийске горит склад на площади 200 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по краю

Сообщение о возгорании на складе строительных и утеплительных материалов по улице Васенко в Новороссийске поступило на пульт пожарных сегодня, 17 сентября, в 14:09. Горение происходило на площади 200 кв. м, существовала угроза обрушения кровли и угроза распространения.

Был объявлен повышенный ранг пожара. В настоящее время на месте работает восемь единиц техники и 26 человек личного состава от МЧС.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в минувший четверг, 12 сентября, произошел пожар на открытой территории близ складских помещений по улице Выселковской в краснодарском поселке Индустриальный. Горели деревянные поддоны на площади около 1500 кв. м.

Василий Хитрых