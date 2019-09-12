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Пожар в краснодарском поселке Индустриальный потушен

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сегодня, 12 сентября, в 15:26 был полностью потушен пожар рядом со складами в поселке Индустриальный. Там, напомним, горели деревянные поддоны.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 10:44. Горение происходило на открытой территории близ складских помещений по улице Выселковской в поселке Индустриальный. Площадь пожара составляла около 1500 кв. м. К его тушению было привлечено 73 человек и 26 единица техники. Локализация горения была зафиксирована в 11:50. В 12:24 произошла ликвидация открытого горения. В 15.26 – полная ликвидация.

Василий Хитрых


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