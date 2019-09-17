Конкурс на поставку Ростову 20 троллейбусов стоимостью 430 млн рублей выиграла самарская компания

Аукцион департамента транспорта Ростова на поставку троллейбусов выиграло Самарское ООО «Авторитет», сообщает «Интерфакс-Юг». Компания предложила цену в 429,84 млн руб. при начальной цене контракта в размере 432 млн руб. В конкурсе также участвовала аксайская компания ООО «Трансэкспорт».

Поставщик поставит городу 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом до 21 октября. В соответствии с Троллейбусы должны быть 2019 года выпуска, пассажировместимостью не менее 87 человек. В числе требований также оснащение оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников и кондиционерами.

Ранее управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области приостанавливало конкурс из-за жалобы одного из участников ООО «Торговый Дом Электромаш». Он указал, что троллейбусы в заявленными в документации требованиями не производятся в РФ и поставляются только из Белоруссии. Однако УФАС признал жалобу необоснованной.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Авторитет» было зарегистрировано в Самаре в 2009 году с основным видом деятельности «торговля автотранспортными средствами». По итогам 2017 года выручка «Авторитета» сложилась на уровне 414 млн руб., прибыль при этом составила 5,1 млн руб. На сайте компании указано, что ее поставщиками являются белорусские автомобильные заводы, в том числе «Белкоммунмаш».

Дарья Голякова