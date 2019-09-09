ФАС приостановила конкурс на поставку троллейбусов для Ростова из-за жалобы

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области приостановило конкурс на поставку троллейбусов для Ростова, организованный городским департаментом транспорта, из-за жалобы одного из участников, сообщает «Интерфакс». В антимонопольную службу обратилось ООО "Торговый Дом Электромаш" с жалобой на неправомерные действия организатора электронного аукциона.

Представители компании считают, что условия аукционной документации не соответствуют нормам законодательства и ограничивают возможности участия в аукционе.

«В документах указывается, что в троллейбусах должна быть независимая подвеска передней оси с двумя пневматическими элементами рукавного типа, при этом ни один из заводов-изготовителей на территории РФ не выпускает такие троллейбусы. Такая подвеска имеется только у ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"" (Минск, Белоруссия)», - говорится в сообщении.

По мнению заявителя, данное требование ограничивает количество участников закупки и противоречит п.1 ст. 64 и п.1. ст. 32 ФЗ "О контрактной системе". УФАС рассмотрит жалобу торгового дома 10 сентября.

Дарья Голякова