Жители казанских поселков выйдут на митинг против зоны аварийной посадки авиазавода имени Горбунова

Жители Новой Сосновки, Борисоглебского и других казанских поселков, чьи дома оказались на территории зоны аварийной посадки авиазавода имени Горбунова, вновь выйдут на митинг. Акция состоится сегодня вечером в казанском сквере имени Тинчурина, передает «Вечерняя Казань».

Во время митинга они планируют выбрать активистов, которые отправятся в Москву в Минпромторг РФ, где должны принять окончательное решение о расположении и границах зоны аварийной посадки и приаэродромной территории Казанского авиационного завода.

Напомним, что информация о зоне аварийной посадки авиазавода имени Горбунова появилась при разработке нового проекта генплана. В частности, на запретную территорию попали дома в поселках Борисоглебское,Новая Сосновка, Кадышево. Местные жители уже провели ряд протестных акций против нового генплана.

"Ъ-Казань"