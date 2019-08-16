Жители Казани требуют изменить зону аварийной посадки самолетов

Казанские активисты потребовали изменить расширенную зону аварийной посадки Казанского авиационного завода имени Горбунова, которую они обнаружили в новом генплане города. Они направили коллективные письма с требованиями в мэрию и исполком, пишет «Вечерняя Казань».

По словам активистов, если зону посадки утвердят, то туда попадут свыше 1 тыс. земельных участков вместе с построенными на них домами в поселках Новая Сосновка, Борисоглебское, Карьер, Сухая Река, Кадышево, Торфяной, Озерный, Троицкая Нокса, станции Дербышки. Они не желают, чтобы рядом с ними располагалась такая зона, поскольку это потенциально опасно для жизни и здоровья местных жителей. Кроме того, на данной территории запрещено любое строительство.

К коллективным письмам, которые подписали 176 собственников, активисты приложили документы на землю и недвижимость, подтверждающие, что объекты принадлежат местным жителям на законных основаниях. Они потребовали созвать внеочередную сессию Казгордумы и решить возникшую проблему.

Ранее сообщалось, что власти Казани обещают недовольным жителям «рыночную компенсацию» за снос их домов.

"Ъ-Казань"