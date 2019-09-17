Главред Sputnik Moldova отверг обвинения в мошенничестве

Главный редактор Sputnik Moldova Владимир Новосадюк подтвердил, что его допросили по делу о выводе из трех молдавских банков $1 млрд в 2014 году. Обвинения в мошенничестве и отмывании денег он отрицает. Источники “Ъ” сообщали, что господина Новосадюка задержали сегодня утром, 17 сентября, у него изъяли неофициальные бухгалтерские отчетные книги.

Сам главред Sputnik Moldova рассказал «РИА Новости», что в 7 утра у него дома провели обыск, в ходе которого «ничего не нашли», а изъяли только телефон. После Владимира Новосадюка отвезли на допрос в прокуратуру. Допрос, по его словам, занял 45–50 минут. Мерой пресечения ему избрали подписку о невыезде на 60 дней.

«Я сказал, что не виновен, не чувствую, что виноват. Мне предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Шора (бизнесмен и политик, муж российской певицы Жасмин Илан Шор.— “Ъ”). Я был среди учредителей Unibank (подконтрольный господину Шору банк.— “Ъ”), там же — среди учредителей банка, которых было много,— был еще и Петр Лучинский (бывший президент Молдавии.— “Ъ”). Моя роль там была в участии и голосовании на общем собрании»,— сообщил он.

В молдавской Генпрокуратуре заявили, что обыски прошли по 21 адресу. Ведомство также подтвердило, что в рамках дела были лишены депутатской неприкосновенности, а затем задержаны два депутата от партии «Шор» — Марина Таубер и Регина Апостолова.

Напомним, Владимир Новосадюк и его жена Маргарита были членами админсовета Banca Sociala (один из банков, задействованных в выводе средств), подконтрольного Илану Шору. Они также были акционерами Unibank (находится в процессе ликвидации). Кроме того, госпожа Цвик владеет двумя подконтрольными бизнесмену телеканалами — Orhei TV и «Центральное телевидение».