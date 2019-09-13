Очередные незаконные кафе закрыли в трех районах Петербурга

Сотрудники комитета по контролю за имуществом в рамках очередного рейда по выявлению самовольно занятых участков, находящихся в собственности Петербурга, закрыли три точки общественного питания в Петроградском, Центральном и Невском районах города.

В частности, как сообщили в ККИ, одно из демонтированных незаконных кафе располагалось в помещении площадью более 50 кв. м на Лодейнопольской улице, д. 8, лит. А. Ранее в отношении данного объекта был заключен договор аренды с ИП Варданян А.А., который в марте текущего года был расторгнут. По договору имеется задолженность в размере более 100 тыс. рублей.

Также закрыто и демонтировано кафе, без правоустанавливающих документов функционировавшее на улице Крупской, д. 17, лит. А на площади более 150 кв. Его владельцем является ООО «Заказ», чей долг за аренду превысил 1,7 млн руб.

Третья самовольная точка общественного питания и стойка обслуживания клиентов шиномонтажа располагалась на 8-й Советской улице, д. 4, лит. В. Документов на право пользования помещением площадью более 45 кв. м у владельца — ООО «Барвас» — также не было, а задолженность за использование объекта составляет более 50 тыс. руб.

“Ъ-СПб” писал, что в середине августа сотрудники ККИ демонтировали незаконное летнее кафе Burger King, расположенное на шоссе Революции, вблизи дома 41/39. Договорными отношениями занимаемый земельный участок также обременен не был.